Avances en la mejora de la carretera de Valdeprado

El Gobierno de Asturias y la Diputación de León han iniciado la coordinación técnica y administrativa para acometer nuevas actuaciones de mejora en la carretera que conecta Cerredo (Degaña) con Valdeprado (Palacios del Sil), una vía estratégica para la conexión entre el suroccidente asturiano y la comarca leonesa del Bierzo. Este trazado, concebido originalmente como pista minera para el transporte de carbón por parte de Hullas del Coto Cortés, ha experimentado una transformación progresiva gracias al impulso conjunto de ambas administraciones, ha puesto en valor este martes el Ejecutivo asturiano en un comunicado. En 2023, el Principado culminó el proceso de reversión de la concesión minera y asumió la titularidad del tramo asturiano, en el que ejecutó actuaciones básicas de señalización, pintado y adecuación para su apertura al tráfico general, y desde entonces la vía permite una conexión directa, segura y operativa desde Degaña hasta el límite autonómico. Además, la administración autonómica presta desde 2023 de forma estable los servicios de mantenimiento y vialidad invernal en la vertiente asturiana del trazado. Con esta base, se plantea ahora una nueva fase de actuaciones de mejora, que se diseñarán de manera coordinada con las intervenciones que realizará la Diputación de León, en colaboración con la Junta. En esta nueva etapa, ambas instituciones acometerán la adecuación del tramo leonés, en el marco del convenio firmado, que prevé una inversión de 700.000 euros destinada al vial de Valdeprado. La intervención consolidará un corredor clave que reduce en hasta 30 kilómetros el trayecto habitual entre Degaña y el Bierzo.