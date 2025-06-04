CB denuncia averías de agua en Villafranca

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Coalición por el Bierzo en Villafranca denuncia que la semana pasada el sistema de alerta del depósito de agua principal se activó en dos ocasiones (lunes y miércoles) y que el alcalde «una vez más, decidió no mover un dedo hasta el viernes 30, cuando emitió un bando para cerrar el depósito, ya con menos del 40% de capacidad, en un intento tardío de salvar lo que quedaba», asegura la formación. Los bercianistas alertan de un «problema afecta a algo tan básico como el suministro de agua». Insisten en que «no es una avería inesperada ni de un problema, sino de una negligencia reiterada».