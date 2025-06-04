CB denuncia averías de agua en Villafranca
Coalición por el Bierzo en Villafranca denuncia que la semana pasada el sistema de alerta del depósito de agua principal se activó en dos ocasiones (lunes y miércoles) y que el alcalde «una vez más, decidió no mover un dedo hasta el viernes 30, cuando emitió un bando para cerrar el depósito, ya con menos del 40% de capacidad, en un intento tardío de salvar lo que quedaba», asegura la formación. Los bercianistas alertan de un «problema afecta a algo tan básico como el suministro de agua». Insisten en que «no es una avería inesperada ni de un problema, sino de una negligencia reiterada».