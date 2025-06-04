Cena benéfica de Proyecto Hombre en su 40º aniversario

Usuarios de Proyecto Hombre trabajan sobre los grafitis del puente de los Faraones, en una imagen de archivo.l. de la mata

La fundación asistencial Proyecto Hombre celebrará su 40º aniversario con una cena benéfica el viernes 13 de juno en el Restaurante Finca Azul de Ponferrada. La cena, con un coste de 40 euros por persona comenzará a partir de las 20.30 horas y Proyecto Hombre destinará todo lo recaudado al mantenimiento y refuerzo de sus programas de atención, prevencióne inclusión social. Actuarán los bailarines Rubén e Itziar y cerrará la noche un concierto de The Sirius.