Ponferrada rehabilita las escuelas de Valdefrancos

Los alumnos del Programa Mixto Formación y Empleo Ponsferrata II, dedicado a la albañilería, y que se imparte en la Escuela Taller Pablo Voces de Ponferrada, han concluido las obras de rehabilitación de las antiguas escuelas de Valdefrancos, que se transforman en un espacio vecinal, informa Ical. El Ayuntamiento dota así al pueblo una edificación habitable y acogedora para su utilización como centro de ocio, impulsando el bienestar comunitario, el mantenimiento de las relaciones sociales y la convivencia en los pequeños núcleos rurales.