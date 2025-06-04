Denuncian el aumento del gasto público en conciertos sanitarios privados en el Bierzo

Publicado por ICAL Ponferrada Creado: Actualizado:

El colectivo Oncobierzo denunció este miércoles un incremento del gasto público hacia conciertos sanitarios en el Bierzo, basándose en un estudio realizado por la Plataforma de Contratación del sector público, donde se refleja que las mayores partidas son para Clínica Ponferrada-Recoletas y el Hospital de la Reina. Oncobierzo advierte de que, desde 2022, se aprecia «una subida exponencial de la derivación de lo público hacia entidades sanitarias privadas. Un claro proceso de privatización y desmantelamiento del Hospital del Bierzo». Según estos datos, en lo que va de año se han gastado más de seis millones en la comarca en conciertos con centros privados. En todo el 2024 fueron más de siete millones.

Se trata, según este colectivo, de una maniobra para «favorecer a la sanidad privada» y pone como ejemplo que la clínica de Recoletas en la capital del Bierzo puso en marcha en tan solo dos años el Servicio de Radioterapia mientras que la Junta de Castilla y León lleva años trabajando en su implantación en el hospital. «Mientras, se derivan pacientes oncológicos a este centro, con un gasto de 1,5 millones de euros anuales. Claramente se ven los intereses de la Junta de Castilla y León de no ofrecer este servicio este servicio en el Área de Salud del Bierzo hasta que no esté amortizada la inversión de Recoletas», afirmó Oncobierzo.