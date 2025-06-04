Bembibre mejora la señalización viaria con 120.000 euros

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Bembibre está estos días realizando el pintado desus calles,. En esta ocasión es el pintado de la señalización horizontal, después de acometer previamente trabajos de señalización vertical. Estas mejoras suponen una inversión global de unos 120.000 euros. Los fondos para estas mejoras corren por cuenta de la Junta de Castilla y León y del propio Ayuntamiento de Bembibre en partes proporcionales del 70 y el 30% y las mejoras son evidentes.