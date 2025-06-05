Los pueblos del Valle de Laciana que recorrerán Juan y su perro Migas en un nuevo programa de televisión

Publicado por L. Santamarta León Creado: Actualizado:

La popular serie ‘Senderos con Juan y Migas’ estrena su tercera temporada en La 2 de RTVE y RTVE Play, llevando a los espectadores a un fascinante viaje lleno de aventuras, naturaleza y emociones. Protagonizada por el periodista y aventurero Juan y su inseparable compañero, el valiente perrito Migas, esta producción combina supervivencia, bushcraft, botánica, historia, deporte y naturaleza, con la amistad entre ambos como eje central.

El próximo domingo, 8 de junio, a las 18.55 horas, los seguidores podrán disfrutar de un episodio especial donde Juan y Migas exploran el Valle de Laciana en León, recorriendo el Camino Natural de Villablino a Villaseca, una ruta cargada de historia y paisajes únicos.

En esta tercera temporada, Juan y Migas regresan a España tras sus peripecias en Finlandia y Suecia, donde buscaron pistas sobre Granada, una amiga de la adolescencia de Juan con la que mantenía correspondencia. Aunque sus esfuerzos en Escandinavia no dieron frutos, una pista en Helsinki les lleva de vuelta a España, y en el episodio del 8 de junio, los protagonistas llegan a León para recorrer el Camino Natural de Villablino a Villaseca. Esta senda, que en el pasado fue transitada por trenes cargados de carbón, ofrece un escenario espectacular donde Juan y Migas despliegan su pasión por la naturaleza y la aventura.

El capítulo, titulado “A las puertas de Santiago”, muestra a los protagonistas inmersos en los impresionantes parajes del Valle de Laciana, una joya natural de la provincia leonesa. Desde allí, continúan su viaje hacia el norte, siguiendo el Camino de Santiago del Norte y haciendo una parada en la icónica Playa de las Catedrales, donde una antigua carta de Granada reaviva la esperanza de encontrar a esta misteriosa amiga en Santiago de Compostela. Este episodio promete paisajes de ensueño, momentos de reflexión y la característica química entre Juan y Migas que ha conquistado a la audiencia.

Juan es un periodista apasionado por el deporte, la aventura extrema y el bushcraft, con un profundo conocimiento del mundo natural. Migas, su fiel compañero, es un cruce de bichón maltés y perrito de agua, conocido por su valentía y carisma. Juntos, recorren el mundo en una autocaravana, enfrentándose a retos como terrenos inhóspitos, condiciones climáticas adversas y la búsqueda constante de nuevas experiencias. Su relación, plasmada en las vivencias que Juan anota en su moleskine y, en ocasiones, transforma en canciones con su guitarra, es el corazón de la serie.

En esta temporada, la dupla continúa su búsqueda de Granada, una amiga que ha dejado huellas en lugares como Benidorm, Cuenca, Soria y Helsinki. Sin embargo, más allá de la misión, lo que hace especial a ‘Senderos con Juan y Migas’ es su capacidad para transmitir la magia de viajar sin rumbo fijo, descubriendo rincones únicos y conectando con la historia y la naturaleza de cada destino.

El Camino Natural de Villablino a Villaseca, ubicado en el corazón del Valle de Laciana, es un recorrido que combina historia industrial con la belleza de los paisajes montañosos de León. Juan y Migas exploran esta ruta con su característico entusiasmo, mostrando no solo la riqueza natural de la zona, sino también su relevancia histórica como antiguo corredor de trenes mineros.

Tras su paso por León, los protagonistas continuarán su aventura rumbo al Camino de Santiago del Norte, demostrando una vez más su capacidad para adaptarse a cualquier desafío, desde la supervivencia en entornos salvajes hasta la exploración de enclaves culturales. La parada en la Playa de las Catedrales, en la costa gallega, añade un toque de espectacularidad visual al episodio, con sus formaciones rocosas únicas y su atmósfera mágica.