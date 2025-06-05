San Adrián de Valdueza estrena iluminación pública fotovoltaica con una inversión de 18.000 euros

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El concejal de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso, presentó en San Adrián de Valdueza el sistema de iluminación pública mediante farolas fotovoltaicas totalmente autónomas. El edil Iván Alonso, acompañado del técnico de brigadas municipales, quien durante años lideró la Brigada de Medio Rural, agradeció públicamente el esfuerzo y el trabajo realizados por el equipo técnico en la ejecución del proyecto.

Con una inversión de aproximadamente 18.000 euros, se han instalado un total de 11 luminarias que dotan de luz a este núcleo rural, que carece de acometida eléctrica.

Esta actuación da respuesta a una demanda histórica de los vecinos y del alcalde de barrio de San Adrián, que venían solicitando una solución a la falta de iluminación en las vías públicas del pueblo.

Iván Alonso ha incidido en la necesidad de dar una solución a las necesidades de alumbrado público que tras su repoblamiento tras estar abandonado durante décadas no tenía ni tiene acceso a la red y esta es la única y mejor manera que tenemos actualmente de poder dotar de luz pública a este tipo de núcleos sin conexión eléctrica.

El concejal de Medio Rural también anunció que el Ayuntamiento espera incluir en los presupuestos del presente año una nueva fase del proyecto. Esta nueva fase incluiría un número similar de farolas para ser instaladas en Carracedo de Compludo, otro de los pueblos del municipio que, al igual que San Adrián, cuenta con población censada pero no dispone aún de acometida eléctrica.

Iván Alonso se mostró muy satisfecho con los resultados técnicos de esta actuación, calificándolos de "sobresalientes", y destacó la importancia de seguir apoyando con inversiones públicas el esfuerzo que han realizado los vecinos de San Adrián para revitalizar una localidad que durante años estuvo completamente abandonada. “Es un ejemplo a seguir por otros pueblos”, concluyó Iván Alonso.