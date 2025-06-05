La restauración de la cantera de Catisa en Las Médulas sigue parada

Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, y al fondo la cantera de Catisa en una imagen de archivo.l. de la mata

La restauración de la última fase de la vieja cantera de Catisa en Carucedo, que tanto ha afeado las vistas del paraje arqueológico de Las Médulas desde el mirador de Orellán durante años, sigue paralizada, a la espera de que se resuelva el recurso contencioso que planteó la empresa por los edificios que siguen en pie, explicó el alcalde del municipio.

Solo cuando se resuelva el contencioso se podrá «obligar a la empresa a restaurar» la zona de abajo de la cantera, donde cargaban los camiones de áridos de la empresa que fue una de las sociedades más conocidas del grupo Martínez Núñez, porque «eso no es de la Junta Vecinal», añadió Alfonso Fernández.

La Junta de Castilla y León ya ha invertido, calcula el alcalde de Carucedo, 1,4 millones de euros en la restauración de una parte de la cantera. Ejecutada la obra por la empresa pública Tragsa, esa primera fase ya concluida ha permitido eliminar los edificios de la zona alta de la antigua explotación, que ya tiene otro aspecto, aunque todavía se note el impacto visual negativo desde el mirador de Orellán, precisamente la foto de postal que más se llevan los turistas que visitan el paraje declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco hace más de un cuarto de siglo.

Fernández no ve la hora de que la restauración sea definitiva y cerrar un capítulo que se prolonga desde hace más de medio siglo y que estropea la vista a los turistas en uno de los lugares más visitados de toda la zona protegida de Las Médulas.