La Junta mejorará el Lago de Carucedo y el Lago Isoba

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León autorizó la mejora ecológica de dos humedales en la provincia de León; el Lago de Carucedo, en el entorno de Las Médulas, y de Isoba, dentro de una partida de más de 400.000 euiros que incluye las lagunas de Calatañazor y Verde en Soria, la de la Nava en Palencia y ocho lagunas en Segovia.

La Junta invertirá en la diversificación del hábitat del perímetro del lago, en especial sus aves plustres y colocará boyas para proteger las márgenes fluviales donde anida las aves rapaces.

En el Lago Isoba, construirá un cerramiento perimetral, un abrevadero, mejorará los pastizales, restaurará un antiguo muro de piedra, construirá una nueva captación de agua conectada con la fuente actual para aumentar el flujo y colocará cartelería para fomentar su uso público y poner en valor sus usos tradicionales.