Carucedo cobrará cinco euros por aparcar en Las Médulas en un año

Antes de un año, aparcar en alguna de las 500 plazas de estacionamiento del Ayuntamiento de Carucedo en Las Médulas, costará cinco euros al día. Y cuando el aparcamiento del pueblo de Las Médulas esté lleno de automóviles, los turistas que lleguen en su coche al paraje Patrimonio de la Humanidad deberán estacionarlo en Carucedo, donde un microbús, posiblemente un vehículo eléctrico, los acercarán hasta la entrada de las antiguas minas de oro romanas.

Son los planes que ejecutará el Ayuntamiento con una parte de los fondos que ha recibido de los planes Next Generation de Europa para desarrollar su Plan de Sostenibilidad Turística; 1,1 millones de euros que servirán para instalar parquímetros, disponer de los vehículos lanzadera y contratar al menos a dos personas, entre otras cuestiones, que se encarguen de la gestión diaria de los estacionamientos, cuatro en los días de mayor afluencia al paraje, según explica el alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández.

El Boletín Oficial de la Provincia publicaba esta semana el acuerdo plenario que la semana pasada actualizaba la ordenanza de 2018 que regula el estacionamiento en Las Médulas; una regulación, recuerda Fernández, que ya se aprobó hace siete años «para que la gente no aparcara donde quisiera en la vía pública» del pueblo y evitar situaciones como las que se vivieron cuando el fuego estuvo cerca de las casas hace siete años o cuando una ambulancia no pudo circular porque los vehículos estacionados le impedían el paso.

La modificación aprobada eleva a cinco euros el coste de aparcar, a la espera de poner en marcha el servicio antes de que el 30 de junio de 2026 se cumpla el plazo para que Carucedo gaste el millón largo de euros que le han concedido para su proyecto de turismo sostenible. Fernández aclaro que el cobro por aparcar en Carucedo y Las Médulas —algo que ya hace el Ayuntamiento de Borrenes en el mirador de Orellán— no se aplicará de forma inmediata. Pero tampoco tardará demasiado en producirse en vista de que el Ayuntamiento dispone de poco más de un año para invertir los fondos del programa Next Generation. «No se trata de hacer caja, si no de prestar un buen servicio y dejar buena imagen», recalcó el regidor.