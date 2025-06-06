La Junta libera 4,5 M€ para patrimonio minero en Fabero

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobaba autorizaba ayer la concesión de subvenciones, por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a varias entidades locales, por un importe total de 6.994.953 euros, para la ejecución del proyecto estratégico para la gestión y puesta en valor del Sistema Territorial del Patrimonio Cultural Industrial de las Cuencas Mineras de León y Palencia. El proyecto cuenta con la cofinanciación del Fondo de Transición Justa, que aporta el 70 %, mientras que la Administración autonómica financia el 30 %. El plazo de ejecución de las actuaciones subvencionables finaliza en julio de 2029.

El Ayuntamiento de Fabero es uno de los beneficiarios con 4,5 millones de euros y el que enmarca el proyecto principal que abandera estos fondos. La iniciativa de Fabero incluye actuaciones en diversos ámbitos, como las calles del pozo Viejo y Julia, así como el soterramiento de la galería exterior de este último y la puesta en marcha de un vivero de empresas. «En el caso concreto de los municipios mineros incluidos en el proyecto, la opción de financiar un proyecto global conjunto, como el que se presenta, resulta especialmente pertinente, ya que estos territorios comparten una historia común vinculada a la minería del carbón, una geografía de montaña, procesos paralelos de despoblación y un patrimonio cultural e industrial de alto valor que se encuentra, en muchos casos, disperso o en riesgo de desaparición», dice la Junta. «La creación de sinergias y relaciones es un eje prioritario y, en un entorno tan globalizado, el crecimiento sostenido y resiliente solo se alcanza desde una perspectiva convergente», abundan.