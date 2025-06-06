El Consejo aprueba un plan de 3,1 millones para las pedanías de 38 ayuntamientos del Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno del Consejo Comarcal del Bierzo aprobó este viernes las bases reguladoras del plan bianual de Juntas Vecinales para la comarca del Bierzo 2024-2025, dotado con 3.192.000 euros. Se trata del primer plan de dos años, diseñado para permitir a las juntas vecinales ejecutar obras de mayor envergadura y agilizar los trámites de pago, considerado como una de las principales demandas recogidas durante las visitas institucionales del presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón, a los municipios bercianos, según indican desde el ente administrativo berciano.

Podrán acceder a estas ayudas las juntas vecinales de los 38 municipios que integran la comarca, con subvenciones de 10.000 euros para pueblos con menos de 50 habitantes; 12.000 euros para entidades de entre 51 y 500 habitantes y 14.000 euros para las de más de 500 habitantes.

Desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, las pedanías tendrán un plazo de 20 días hábiles para presentar, entre otros documentos, un presupuesto detallado y una memoria descriptiva de los proyectos. El plazo de ejecución de las obras finalizará el 3 de julio de 2026 y las juntas vecinales dispondrán hasta el 17 de julio de ese mismo año para justificar la subvención.

El Plan de Pequeña Obras, financiado por la Diputación Provincial de León, busca impulsar el desarrollo de las localidades rurales gracias a intervenciones que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. "La novedad del formato bienal permitirá optimizar los recursos, simplificar los procesos administrativos y ejecutar proyectos de mayor calado", expresan en una nota desde el Consejo Comarcal.