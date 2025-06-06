Villafranca acoge 'Musicavino' con 21 bodegas y Pancho Varona

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El espacio ‘Musicavino’, complemento al festival Musicamino que se celebra en Villafranca del Bierzo del 20 al 22 de junio, contará este año con la participación de 21 bodegas y habrá nueve catas musicales dirigidas por prestigiosos enólogos y profesionales del mundo del vino. Los expositores se ubicarán en el Jardín de la Alameda, donde también se instalará un escenario para las catas musicales.

Las bodegas participantes son Adega Ponte da Boga, Dominio de Tares, Vinos Cariñosos, Bodegas y Viñedos Garay, Vinos Valtuille, Estévez Bodegas y Viñedos, 13 Viñas, Bodegas y Viñedos Más Asturias, Demencia Wine, Bodegas Emilio Moro, Bodegas y Viñedos Merayo, Castillo de Villafranca, Bodegas Adriá, Bodegas y Viñedos Luna Beberide, Cantariña Vinos de Familia, Vinos del Viento, Olga Verde, Pago de los Abuelos, Bodegas Tenoira Gayoso, Bodega Cepall y Raúl Pérez Bodegas y Viñedos.

La cita comenzará el viernes, 20 de junio, a las 18.15 horas y las primeras catas musicales se desarrollarán a partir de las 19.30 horas con la actuación de Eladio y los Seres Queridos y la intervención de los enólogos Álvaro Maestro, de Bodegas Emilio Moro, Michael Cooper, de Vinos Del Viento y Patricia Pérez Cuesta de Ponte Da Boga.

El sábado 21 de junio las catas comenzarán a las 19 horas y se podrá disfrutar de la actuación musical de Pancho Varona y la participación de los enólogos Raúl Pérez, Alejandro Luna de Bodegas y Viñedos Luna Beberide y Santiago Ysart de Cantariña Vinos de Familia.

Finalmente, el domingo 22 de junio, las catas comenzarán a las 19.30 horas con la actuación musical de Litus y la intervención de los enólogos Mónica González Diñeiro de Vinos Cariñosos, Olga Verde y Adelino Pérez de Bodegas Adriá.

La organización recuerda que Para habrá un servicio de autobuses con salida de Ponferrada y llegada a Villafranca, con paradas en Camponaraya, Cacabelos y Valtuille. Habrá autobuses de ida desde Ponferrada hasta Villafranca cada hora desde las 18 a las 21 horas y de vuelta desde Villafranca hasta Ponferrada cada hora desde las 18.30 horas.