Ponferrada señalizará la ruta urbana y los iconos del Camino este verano

El trazado del Camino de Santiago a su paso por Ponferrada no dejará ninguna sombra de duda para los peregrinos que entrén en la ciudad a partir de este verano. Así lo anunció este viernes el concejal de Turismo, Iván Alonso, que anunció la inminente colocación de la nueva señalización de la ruta, que incluirá la localización de los distintos iconos de la Ruta Jacobea. Y todo con un presupuesto de 40.0000 euros para un proyecto que está en fase de licitación. «Queremos dar una bienvenida y despedida con un recorrido que esté definido, que sepan por dónde pasa» afirmó Alonso, que también adelantó que el Ayuntamiento volverá a instalar una nueva caseta para la Asociación de Amigos del Camino de Santiago.

Alonso participó en una comparecencia en el albergue de pereginos Nicolás de Flüe, que cumple 25 años, junto Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Ponferrada y el Camino Francés Federación, para presentar una peregrinación por etapas a Santiago, hasta el año 2027, para celebrar el Año Santo Compostelano. Un autobús acompañará a los participantes en etapas fijadas para el 22 de junio, entre Hospital de Órbigo y Murias de Rechivaldo, de 22 kilómetros, el 13 de julio, desde Astorga a la Cruz de Ferro, con 27 kilómetros, el 19 de octubre desde la Cruz de Ferro a Ponferrada, con 28 kilómetros, y la última el 16 de noviembre, de Ponferrada a Villafranca del Bierzo, con 24 kilómetros. Las etapas continuarán en 2026 y 2027. El coste será de 15 euros por etapa, con avituallamiento. Las inscripciones están abiertas hasta el jueves anterior a cada etapa en la Oficina de Turismo, por las mañanas, y en los albergues municipales, por las tardes.

El responsable del albergue, Miguel Ángel Pérez, por su parte, anunció que el 25 de julio, día de Santiago, está previsto un recorrido por el Camino a su paso por Ponferrada, desde el Puente Boeza hasta la salida de la ciudad. Y durante las fiestas de la Encina tendrá lugar otro con explicaciones sobre la historia jacobea de Ponferrada.