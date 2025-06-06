Polémica por los bancos «ataúd» en el paseo del río

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Los nuevos bancos colocados en el paseo del río de Ponferrada han suscitado las críticas de la ciudadanía por su diseño, en color negro y con una forma similar a los ataúdes. Para el alcalde, Marco Morala, son «estéticamente difíciles de digerir». El PSOE de Ponferrada denunció el elevado coste de los nuevos bancos, que califican de «bancos-ataúdes» y que han costado más de 14.600 euros a las arcas municipales para dar a la zona «aires de tanatorio moderno». Por otra parte, el concejal de Infraestructuras, Iván Alonso, defendió que se trata de bancos hechos con materiales reciclados acordes con el proyecto para una ciudad sostenible.