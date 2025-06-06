Marco Morala convocará «a la mayor brevedad» el pleno pedido por el PSOE

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, aseguró que convocará «a la mayor brevedad» el pleno extraordinario solicitado por el PSOE para tratar la modificación de la ordenanza de los mercados exteriores del mercado de abastos. «Es un derecho que la ley reconoce a la oposición», precisó y añadió que después de tratar la solicitud con secretaría general, «en principio reúne los condicionantes formales para que tenga viabilidad». Morala indicó que pedirá un informe más completo para cursar la convocatoria del pleno. «Hay que tener en cuenta que la ordenanza afecta a la tesorería y a la organización del mercado, por ello hay que esperar los informes de las distintas áreas para estudiar la ordenanza», insistió. De hecho, el alcalde está a la espera de los «digan los servicios económicos porque al final quien tiene que dar los números es el tesorero municipal, esto permitiría dar un impulso al mercado con esta ayuda tributaria». Hay que recordar que los socialistas pedían que modifique la ordenanza de la tasa que regula el pago de los puestos exteriores del mercado de abastos ya que el cobro en metros cuadrados de cada puesto supondrá un incremento de la tasa de estos comerciantes temporales del miércoles y sábado.