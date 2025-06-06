La sala Río Selmo estrena nuevas tablas del escenario

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, junto el responsable del Servicio de Artes Escénicas, Miguel Ángel Varela, presentaron la mejora en la sala Río Selmo de la ciudad que cuenta con una nueva tarima, tras una inversión total de 4.600 euros. De hecho en este espacio, gestionado por el consistorio ponferradino gracias a un convenio anual con la entidad Unicaja, ya se habían desarrollado otras inversiones como la mejora de la de iluminación y el sonido y ahora «la tarima del escenario que presentaba fisuras e irregularidades que dificultaban el desarrollo de actividades sobre la misma», precisó el regidor.

Marco Morala aprovechó la visita a la sala Río Selmo para remarcar la importancia de este centro en el tejido cultural de la ciudad. A lo largo del 2024, se llevaron a cabo unas 70 actividades de las que 44 fueron organizadas por diferentes organizaciones socio culturales del municipio mientras que las 26 restantes por el servicio de artes escénicas municipales con un total de 3.200 espectadores.