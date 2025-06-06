El PP pide que dimita Cao y el edil de Obras de Bembibre

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El grupo municipal del PP de Bembibre exige la dimisión inmediata de la alcaldesa, la socialista Silvia Cao, y del concejal de Obras, según aseguran en una nota «tras confirmarse que la brigada municipal realizó trabajos en el domicilio de un familiar directo del edil sin que, a día de hoy, se haya acreditado la existencia de la preceptiva licencia ni el abono de las correspondientes tasas». Dice el PP que durante la comisión de Obras celebrada el 20 de mayo, y ante preguntas surgidas en la calle, el PP preguntó directamente al concejal si era cierto que la brigada había trabajado en su casa. Su respuesta no dejó lugar a dudas: «Yo no estoy haciendo obras, mi hija sí, y la brigada ha estado tirando dos tabiques fuera de la jornada en su domicilio».

Por su parte, el PSOE asegura que «el partido popular miente y la documentación que solicitaron se les envió ayer". «Concretamente, quien la solicitó fue el concejal Roberto Enrique Fernández, que tiene como sistema de notificación la comunicación electrónica, por lo que, si revisa su correo comprobará sus propias mentiras», asegura el grupo de la alcaldesa.