Ruidosa protesta de Teleperformance en Ponferrada para evitar 200 despidos

«Es un problema del Bierzo», no se cansaba de repetir la presidenta del comité de empresa de Teleperformance, Yerai Vidal, antes de la ruidosa protesta que este sábado ha concentrado de nuevo a trajadores y sindicalistas en la plaza de Lazúrtegui de Ponferrada para reclamar a la multinacional que ofrezca carga de trabajo al centro berciano y evite el despido de doscientos empleados.

Trabajadores que salieron de la empresa en el anterior ajuste «siguen sin empleo al día de hoy», recordó Vidal antes de clamar para que las instituciones «se impliquen». Porque «alternativas hay, necesitamos que la empresa se replantee la medida y derive el servicio y trabajo temporal de otros centros aquí. Es cuestión de que tengan la voluntad de derivar carga de trabajo aquí», insistió. Y recordó que Teleperformance ha adquirido la empresa Majorie donde la plantilla está formada por trabajadores procedentes de empresas de trabajo temporal. Esa carga de trabajo de Majorie, reclamó, debería llegar trabajadores indefinidos como los de Ponferrada en lugar de recurrir constantemente a trabajadores temporales.

Vidal reclamó a las administraciones que tomen ejemplo del caso de Jaen, donde los beneficios fiscales han logrado que las empresas sigan en el territorio ahorrando costes de producción. Y lamentó que la mesa de negociación constituida no refleja los porcentajes reales de representatividad de los distintos centros de trabajo, cuestión que reduce la presencia del de Ponferrada en la misma.

La protesta de Teleperformance reunió a dos centenares de personas a mediodía.ANA F. BARREDO

Ni el Bierzo, ni Ponferrada, se puede permitir la pérdida de tantos empleos, insistieron la vicesecreatria general del PSOE en Castilla y León, la procuradora Nuria Rubio y el procurador de la UPL José Ramón García, presentes en la protesta junto al presidente socialista del Consejo del Bierzo. «Esta comarca no puede permitirse que 200 personas se vayan a la calle», recalcó Rubio después de pedir a la Junta de Castilla y León «que pase de las buenas palabras a la acción y lamentar la ausencia del alcalde de Ponferrada de la concentración.«Me pregunto dónde está el PP y el señor Mañueco. Haciendo el carnaval en la Conferencia de Presidentes», añadió.

El leonesista José Ramón García, recordó que la formación leonesita ha registrado preguntas para saber cómo se va a implicar la Junta en este problema. «Hay cierto pasotismo desde la Junta. Pasa el tiempo y lo de siempre, buenas palabras y pocos hechos. Y parte de la culpa es porque el Gobierno central tampoco hace sus deberes. Nos están aislando y no somos competitivos. Perdemos oportunidades por desidia de la Junta y del Gobierno central por la falta de infraestructuras», recalcó.

La socialista Nuria Rubio y a su espalda, el leonesista José Ramón García.ANA F. BARREDO

El Partido Popular de León, por su parte, también informó este sábado de que preguntará al Gobierno si tiene previsto instar a la empresa Teleperformance a explorar alternativas «menos lesivas» al despido anunciado de 196 trabajadores de su centro de trabajo en Ponferrada, informa Ical. Las diputadas Ester Muñoz y Silvia Franco presentaron una pregunta por escrito en el Congreso con la que también quieren conocer si el Gobierno va a impulsar alguna medida para «apoyar a los trabajadores afectados» sobre todo a los de la comarca del Bierzo que suponen el 60 por ciento del ajuste previsto por la compañía.

Teleperfomance anunció a finales de pasado mes de mayo que va a aplicar un expediente de regulación de empleo que afectará a 321 trabajadores de seis centros de trabajo repartidos por la geografía nacional y el más perjudicado será el de Ponferrada, tal y como ponen de manifiesto en el escrito, donde la medida conllevará la pérdida de 196 puestos de trabajo directos. «Esta situación supone un golpe especialmente duro para la comarca del Bierzo, ya castigada por la pérdida de tejido industrial y la falta de alternativas».

También preguntan al Gobierno qué medidas está adoptando para llevar a cabo la reindustrialización y la creación de empleo en la comarca del Bierzo y hacen hincapié en la necesidad de que la Inspección de Trabajo haga un «seguimiento» del procedimiento para garantizar el cumplimiento de la legalidad y la protección de los derechos de los trabajadores afectados.