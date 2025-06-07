El campus de Ponferrada gradúa a 46 nuevos titulados en Enfermería

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

«De tiros largos y con una enorme sonrisa". Así es como la Universidad de León ha informado que recogieron sus becas los 46 estudiantes que el viernes se graduaron en Enfermería en el campus de Ponferrada. Casi medio centenar de nuevos profesionales sanitarios que celebraron «el inicio de un nuevo camino» acompañados por la vicerrectora del campus, Pilar Marqués, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Daniel Fernández, y los padrinos, la profesora de la ULE y matrona en el Hospital El Bierzo, Mirena Granado Soto, y el doctor por la ULE y matrona, Christian Martín Vázquez. Ya van doce promociones y de esos 46, 30 tienen contratos de trabajo.