Premio para una joven investigadora de origen berciano por una tesis sobre la IA y el turismo

La investigadora de la Universidad de León (ULE) y de origen berciano, Sofía Blanco Moreno, ha sido reconocida con el primer Premio «Mariano Rodríguez» para Jóvenes Investigadores, otorgado por la Fundación Carolina Rodríguez en el Área de Humanidades y Ciencias Sociales. El jurado valoró su destacada tesis doctoral centrada en el uso de la inteligencia artificial para el análisis de contenidos visuales y textuales en redes sociales, con aplicación en la gestión de destinos turísticos. Se trata de un galardón que reconoce las investigaciones de excelencia desarrolladas en el entorno universitario leonés, y supone un nuevo impulso a la trayectoria investigadora de Sofía Blanco Moreno, que ya ha sido distinguida previamente con el Premio Internacional IFITT a la Excelencia en Tesis Doctorales en el ámbito del turismo digital.