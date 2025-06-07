Oncobierzo sale a la calle este domingo en Ponferrada para reclamar una Sanidad digna

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

‘Que tu código postal no decida tu esperanza de vida’, dice una de las pancartas que la plataforma Oncobierzo ha colocado estos días en balcones y fachadas de Ponferrada para llamar a sus vecinos, y a los bercianos, lacianiegos y cabreireses en general, a participar en una nueva manifestación para reclamar a la Junta de Castilla y León una Sanidad pública digna para las tres comarcas del área de salud que cubre el Hospital El Bierzo. Con salida a las 11.30 horas desde la plaza Luis del Olmo, la protesta continuará por la avenida Pérez Colino, la plaza de Julio Lazúrtegui y la calle Gómez Núñez para seguir hasta el centro comercial El Rosal y acabar en en el bulevar de Juan Carlos I en el barrio de La Rosaleda, donde tendrá lugar un concierto.

A pesar de las medidas que anuncia la Junta para mejorar la atención en el Hospital El Bierzo, en Oncobierto entiende que es necesario continuar con la reivindicación. Especialmente en el área de Oncología no ven que se haya solucionado nada y después de nueve meses de quejas ciudadanas continúa con apenas dos oncólogos, afirman.

El bulevar Juan Carlos I acogerá tras la marcha la actuación de cuatro grupos bercianos; Noa Gómez, NFA, Gekko y Denominación de Origen Band.