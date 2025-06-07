Santa Marina de Torre estrena su Senda Novelada con ocho voces de la literatura leonesa

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

En el paraje del Fueyo se oye la voz de José María Merino, maestro del cuento y la novela fantástica. En el de Las Abrazas, irrumpe el timbre de Julio Llamazares, que escarba en la memoria minera de otra tierra hermana como es Olleros de Sabero. En el Poulón, Antonio Pereira hace honor a su condición de fabulador oral, poeta y narrador rescatado del tiempo. La tecnología ha conservado su palabra grabada.

Y por allí cerca también se oyen otras voces que completan el coro; la de Juan Pedro Aparicio en Los Barreiros, irónica como su prosa anclada en León; la de Manuel Cuenya en Peña del Trigo, que suena desde los cielos de Noceda, desde donde viaja sin mapa; la de Carlos Fidalgo, escritor y periodista de Diario de León que narra la tragedia del tren correo en la novela El baile del fuego desde un banco en Peñiruela con vistas al túnel desaparecido donde ocurrió la catástrofe; la de la escritora y periodista de Santa Lucía de Gordón Noemí Sabugal, autora de Hijos del carbón y narradora de todas las cuencas mineras de España, en El Vaivén; y en el paraje de Muriel se escucha finalmente la voz de Manuel Garrido, que es de Santa Marina de Torre, la localidad minera del Bierzo Alto que este sábado estrenó, con gran éxito de público, la Senda Novelada, un recorrido que reúne las voces de los ocho autores leoneses atrapadas en códigos QR.

La Casa del Cura de Santa Marina, un pueblo que ha ganado población a pesar de que las cuencas mineras se estén vaciando, se quedó pequeña para asistir a una presentación donde no faltó, entre otros, el alcalde de Torre del Bierzo, Gabriel Folgado. De allí, los asistentes se desplazaron hasta la ruta circular para escuchar las voces de los ocho autores. La asociación A Plena Cultura, la Asociación de Jubilados de Santa Marina, impulsores de la iniciativa en la que han contado con la ayuda del Ayuntamiento de Torre y la Junta Vecinal, entre otros, quiere invitar el año que viene a José María Merino para homenajearle.

Una de las paradas de la Senda Novelada.DL