La rebelión del penal de Fabero que nunca existió

Ocurrió en Casayo, Ourense, en el año 1944, pero el suceso lo van a recrear en el pozo Julia de Fabero el próximo domingo. Guerrilleros antifranquistas irrumpieron en el destacamento penal donde realizaban trabajos forzados un grupo presos famélicos, desarmaron a los guardias que los custodiaban, abrieron el economato y repartieron la comida entre los prisioneros republicanos.

"Estaban muertos de hambre", cuenta el investigador Santiago Macías. Y ahora van a trasladar aquel suceso a otro lugar donde también existió un destacamento penal para homenajear a todos los republicanos, muchos de ellos mineros, que sufrieron la represión del régimen de Franco después de la guerra y recibieron la condena del trabajo obligado. Será el domingo 15 de junio a las 12.30 horas en el viejo pozo minero de Fabero reconvertido en museo, y la asociación Semillas de Memoria y el Grupo de Figuración Histórica Torre de Torés que lo organizan en colaboración con el Ayuntamiento, ya cuenta con una veintena de miembros acostumbrados a recrear hechos históricos de la época para dar vida a los guerrilleros. Estos días hacen además, un llamamiento para que todo aquel quieran aparecer como figurante para ponerse en la piel de un preso se inscriba y acuda vestido con un atuendo acorde.

¿Y qué se entiende por atuendo acorde? Pantalones de pana, chaquetas raídas o alpargatas. Nada de botas de goma, mono azul de minero y casco blanco. "Hay que tener en cuenta cómo vestía un minero en los años cuarenta, con ropa vieja, sin casco", explica Macías, que colabora en la organización.

En el Bierzo se han visto de forma más o menos habitual recreaciones históricas de la Batalla de Cacabelos que en enero de 1809 enfrentó a las tropas napoleónicas y a las inglesas en retirada, la revuelta de los irmandiños que asaltaron el Castillo de Ponferrada en el siglo XV, y otras actividades festivas en torno al mundo de los romanos, o al universo templario y medieval. Pero lo que quieren hacer en el Pozo Julia de Fabero es algo que trasciende a lo festivo. Es un acto de memoria. Y aunque el lugar no sea el mismo donde ocurrió, la ropa, las armas, los gestos y los movimientos de los participantes deben ser lo más fieles posibles al pasado.

El grupo de figurantes Torre de Torés, en plena recreación.DL

El grupo de figurantes Torre de Torés, en plena recreación.DL

"El grupo de recreación ya ha estado en el Pozo Julia tomando medidas, viendo el escenario y los planos. Son muy rigurosos", explica Macías.

Ya tienen experiencia. Hace ahora un año, esos mismos figurantes escenificaron en Toré un hecho que sucedió en Dragonte, pedanía de Corullón; el asesinato del cura del pueblo por la guerrilla en represalia por delaciones y los informes de mala conducta, asegura Macías, "que llevaron a muchos hombres de la zona a morir fusilados". El grupo de recreación histórica contó en Toré con la complicidad del propio cura del pueblo y de los feligreses, que se tomaron muy en serio el suceso y recrearon la forma en la que la guerrilla sacó al sacerdote de Dragonte Recesvinto Ruiz de la iglesia en 1945 y explicaron a todo el pueblo el motivo por el iban a matarle. "Se la tenían jurada", dice Macías, autor del long-seller El monte o la muerte, que también recoge el episodio.

Aspecto que se busca para recrear la vestimenta de un minero de los años 40, en una imagen de los recreadores del Grupo Frente del Nalón, de Candamo.DL

Los interesados en participar en la primera Jornada de Figuración Histórica ya pueden inscribirse en la Biblioteca Pública de Fabero, o en el teléfono 987 53 95 70. Se buscan cincuenta presos. Pero no para encerrarlos. Todo lo contrario.