Cerca de 500 personas participan en el Fab Lab Ponferrada Estación Arte

Cerca de 500 personas han pasado por el l Fab Lab Ponferrada Estación Arte desde que abrió sus puertas a la creatividad y la innovación el pasado mes de abril. Estación Arte se ha convertido en un espacio de referencia para la experimentación, la creatividad y la innovación en la ciudad. En apenas dos meses de actividad, este laboratorio ciudadano de fabricación digital ha acogido ya más de una docena talleres, varias jornadas de puertas abiertas, un foro sobre fabricación digital abierta y colaborativa, y reuniones con diversos sectores de la sociedad ponferradina, como centros educativos, asociaciones y representantes del comercio local. En total, más de 100 personas, muchos de ellos niños y jóvenes, han recibido ya formación en fabricación digital y electrónica, y más de 300 personas han participado en las diferentes jornadas, reuniones y actividades del Fab Lab.

Un Fab Lab (Fabrication Laboratory o laboratorio de fabricación) es un espacio abierto a la ciudadanía dotado de maquinaria y herramientas de fabricación digital —como impresoras 3D, cortadoras láser, fresadoras CNC o kits de electrónica y robótica— que permite a cualquier persona prototipar, fabricar y experimentar con sus propias ideas y proyectos. Nacidos en el seno del MIT (Massachusetts Institute of Technology), los Fab Labs se han extendido por todo el mundo como plataformas de innovación abierta, aprendizaje colaborativo y apoyo a la transformación digital y ahora se encuentra en Ponferrada.

El Fab Lab Ponferrada Estación Arte tiene como fin acercar las tecnologías de fabricación digital a toda la sociedad ponferradina, democratizar su uso y generar nuevas oportunidades de innovación en sectores tan diversos como la educación, el diseño, la artesanía, la industria, el turismo o el comercio.

Esta nueva inciativa municipal ofrece formación en herramientas y técnicas de fabricación digital, acompañamiento a proyectos educativos, sociales, culturales o emprendedores, apoyo también a pequeñas empresa o autónomos para que puedam desarrollar prototipos o pruebas piloto y fomento de la cultura marker y del aprendizaje práctico en escuelas.

Hay que destacar como ejemplo de colaboración con proyectos locales, el trabajo realizado para la señalización de la senda de Bas, donde el Fab Lab ha diseñado y fabricado cartelería personalizada en materiales sostenibles y respetuosos con el entorno, demostrando cómo la fabricación digital puede aportar soluciones creativas y adaptadas a proyectos de mejora del territorio.

Además, el Fab Lab Ponferrada Estación Arte es una iniciativa cofinanciada por el programa Interreg España-Portugal (POCTEP) en el marco del proyecto IBERUS-SMARTCDT, y se integra plenamente en la estrategia de innovación y transformación digital del Ayuntamiento de Ponferrada. Hasta la fecha, el coste total del proyecto —que incluye el equipamiento tecnológico, la adecuación del espacio, el desarrollo de contenidos formativos y la puesta en marcha de las actividades— asciende a alrededor de 200.000 euros.

Actualmente, el Fab Lab ofrece talleres de diseño e impresión 3D, electrónica creativa y robótica educativa y Corte y grabado láser. También están abiertas las inscripciones al programa especial «Escuela de verano», dirigido a niños entre 7 y 14 años, con actividades prácticas que combinan tecnología, creatividad y sostenibilidad. Con este nuevo espacio, Ponferrada da un paso más en la construcción de una ciudad innovadora, creativa y abierta al conocimiento. El Fab Lab Ponferrada Estación Arte invita a toda la ciudadanía a descubrir, aprender y crear.

El Fab Lab está ubicado en el edificio Estación Arte, con un horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas. Las reservas para talleres y uso de maquinaria se realizan a través de su página web https://fablab.ponferrada.org/ .