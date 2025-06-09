Cae parte del techo de la iglesia románica de Arganza cuando el templo estaba vacío

Trozos de ladrillo y escayola desprendidos sobre la fila de bancos y el pasillo de la nave.DL

Las mujeres que limpian la iglesia de Santa María de la Asunción de Arganza y la dejan lista para la Misa del domingo se encontraron este viernes con una desagradable sorpresa cuando accedieron al templo románico; una parte del falso techo del edificio se había desplomado sobre el pasillo y los bancos de la nave principal. El desprendimiento tuvo que causar un fuerte estruendo, pero nadie en los alrededores, en una zona donde no hay vecinos cerca, reparó en él. El templo permanecerá cerrado "durante los próximos meses", adelantó el alcalde, Javier Ovalle, porque existe riesgo de que se venga a bajo el resto del techo.

"Se han venido abajo unos treinta metros del falso techo, pero hay peligro de que ceda el resto y puede caer todo, así que habrá que cambiar el tejado", explicaba este lunes Ovalle. El administrador del Obispado de Astorga y un arquitecto ya han visitado este lunes la iglesia y comprobado los daños, además de verificar que la estructura del falso techo no es segura.

Afortunadamente, el desplome se produjo con la iglesia cerrada y vacía, a la espera de la Misa del domingo, pero Ovalle recuerda que el día de San Isidro el templo estuvo lleno. "Y se llenaría en cualquier funeral".

El desplome ha afectado a una sección de 30 metros en el falso techo de la iglesia.DL

Ovalle ha lamentado el suceso que afecta al edificio más importante del pueblo, un templo románico con planta de cruz latina en lo alto de un otero. El regidor recordó que hace unos años, el Instituto Leonés de Cultura de la Diputación y la Junta de Castilla y León colaboraron con el Obispado para invertir 120.000 euros en la restauración de la espadaña. "No soy técnico, pero calculo que será necesario invertir una cifra parecida ahora para cambiarle todo el tejado", aventuró Ovalle.