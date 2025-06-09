El Fab Lab ayuda a señalizar la Senda de los Romeros

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Concejalía de Desarrollo Económico e Industrial, Comercio, Innovación y Escuela Taller, que dirige David Pacios, desarrolla y fabrica los elementos de señalización instalados, recientemente, en la Senda de los Romeros y su conexión con la Senda de Bas a través del Fab Lab Ponferrada. Esta actuación, en colaboración con la Junta Vecinal de Santo Tomás de las Ollas, permite incorporar al recorrido la señalética que facilita la identificación y la orientación en las sendas que, a su vez, se integra en una iniciativa más amplia de promoción de la salud.

El diseño y producción de las señales se realizó en las instalaciones del Fab Lab Ponferrada, y los soportes de las mismas en la Escuela Taller Municipal «Pablo Voces». El diseño se ha llevado a cabo utilizando tecnologías de fabricación digital, ajustándose a las condiciones específicas del entorno. Este proyecto ha puesto en práctica metodologías de diseño.