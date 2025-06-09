Martha Asunción Alonso, ganadora del Premio Adonáis de poesía, abre la Semana Cultural de los Martes Literarios en Bembibre

Es una de las voces más sugerentes de la poesía española de este siglo y tan versátil como para haber recibido el Premio Adonáis de Poesía, o el Premio Nacional de Poesía Joven ‘Miguel Hernández’ que otorga el Ministerio de Cultura, y a la vez el Premio Kutxa de Novela en San Sebastián hace solo dos años por su obra Cartas a Nensi. La poeta, narradora y traductora Martha Asunción Alonso (Madrid, 1986) abrirá este martes a las 20.00 horas en la Sala Merayo del Teatro Benevivere de Bembibre la primera Semana Cultural que organiza la Asociación Martes Literarios; una actividad que contará con micro abierto el martes en el Bar Divino, y de nuevo en el Teatro Benevivere un coloquio el miércoles con José María Vaquero, Juanjo Albares, Miguel Cabero y Gabriel Folgado moderados por el periodista Miguel Ángel García, la presentación del poemario de Abel Aparicio Cartero rural el viernes y un concierto de la orquesta Mezzoforte Sound Machine el sábado con música de cine como cierre.

Filóloga francesa y profesora en la Universidad de Alcalá de Henares, Martha Asunción Alonso emergió como poeta cuando en 2009 ganó el Premio Blas de Otero de la con su poemario Cronología de un otoño. Después llegarían nuevos libros de versos y nuevos premios, como el el Nacional de Poesía Joven por Detener la primavera y en 2012 el Premio Adonáis por La soledad criolla, o el Carmen Conde o el de Poesía Joven de Radio Nacional. Literatura Universal, de este año, es su último libro, aunque en 2023 demostró su versatilidad con un premio de narrativa como el Kutkxa de novela por Cartas a Nensi.