Ponferrada planea un centro de peregrinos en Compostilla

El Ayuntamiento de Ponferrada proyecta un centro municipal del Camino de Santiago que se ubicará en el antiguo edificio de Endesa en la plaza del poblado de Compostilla. El concejal de Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso, junto al edil de Medioambiente, Carlos Fernández y Roberto Pérez, y el responsable del proyecto, Roberto Pérez, presentaron la memoria de rehabilitación y reforma de la planta primera de este edificio de la zona central de la plaza. Este futuro centro estaría en un «entorno privilegiado» según Alonso, quien explicó que, en la actualidad, no hay ningún «referente en el municipio» para los peregrinos. Para la consecución de este proyecto serían necesarios unos 1,3 millones de euros, procedentes de la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación de Patrimonio Natural que «va a destinar fondos en el futuro precisamente para este tipo de proyectos que combinan patrimonio, turismo y rehabilitación medioambiental, como el de todo este paraje, puede ser perfectamente la receptora y la que pueda acoger muy bien este tipo de proyecto», comentó Iván Alonso.

La actuación sería global, comenzando por el tejado y además el estado del actual inmueble no cumple ni la normativa contra incendios ni de accesibilidad ya que se trata de una construcción con 75 años de historia. El proyecto dotará al edificio de un pequeño albergue, con capacidad para unas diez habitaciones y zona de aseo, y también una biblioteca, con el Camino de Santiago como eje central. De esta forma, cada persona que pase, puede dejar su legado o ese libro que le ha marcado. Otro de los usos del inmueble que se contempla pasa por una sala para exposiciones y presentaciones de temas relacionados con el trazado hacia Santiago. Por su parte, el responsable de la memoria, Roberto Pérez, detalló que en el actual edificio, de unos 500 metros cuadrados de superficie, hay una sala de conferencia y una biblioteca.

El edil de Medioambiente indicó que desde su área se hace «un esfuerzo» por tener a punto las zonas de verdes de Compostilla y en este proyecto, se prentende acondiciona lo mejor posible la plaza central. «Poco a poco se va mejorando, porque hay muchos barrios con necesidades», concluyó Carlos Fernández.

