Manuel Álvarez: «Europa Metals tiene buena pinta y hablamos de 300 empleos en Toral»

El director general de la Fundación Santa Bárbara, la entidad que heredó las minas escuelas, Manuel Álvarez se pasó este lunes por el plató de La 8 Bierzo para ser entrevistado en el espacio La Tertulia, que sale en antena en colaboración con Diario de León. Con la Fundación afrontado cambios en sus instalaciones para acoger «el turismo energético» y los cursos en marcha llenos, aunque la demanda sea menor a partir del 15 de junio, Álvarez defiende que la entidad que dirige «sigue siendo muy necesaria», cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León, y reciben muchos estudiantes de otras comunidades autonómas en busca de una formación profesional que ya tutea a la universitaria.

Mina de zinc, plata y plomo en toral de los vados

«Europa Metals va a necesitar personal». La posibilidad de extraer plata, zinc y plomo por parte de la firma Europa Metals en Toral de los Vados genera expectativas porque «estamos hablando de 300 empleos directos», asegura Manuel Álvarez. La mina «tiene buena pinta y va a ir a explotación no tardando mucho», afirma el director de la Fundación Santa Bárbara, que sabe que la empresa «va a necesitar personal». Y quién sabe si no será en el sector de la pizarra de donde lo saque. Con Europa Metals, la Fundación Santa Bárbara tiene un convenio colaboración.

Universidad y Fp

«Tenemos un exceso de titulados universitarios» . «La colaboración con la Universidad debería ser mucho más fuerte de lo que es, cuesta un poquito», reconoce Álvarez. Y deja claro que el auge de las cualificaciones técnicas está superando en empleo y salarios a los titulados universitarios. «Las universidades deben ser conscientes de que su mayor competencia es la Formación Profesional (FP)», afirma, convencido de que «tenemos un esceso de titulados universitarios cuando el mercado lo que está demandando es técnicos especialistas». Álvarez avanza, además que «las empresas cada vez piden más cualificación del personal y la gente tiene que hacer un esfuerzo para formarse».

Inteligencia artificial

El hueco para el personal cualificado. «El mundo se mueve muy rápido con los avances en la robótica y la Inteligencia Artificial y la educación va muy por detrás», advierte Manuel Álvarez para lamentar la lentitud en la catalogación de especialidades profesionales nuevas. Pero siempre habrá hueco para el personal cualificado. Como los electricistas. «El electricista que no trabaja es porque no quiere. Estamos electrificando todo y el 80 por ciento de nuestros alumnos se va a trabajar al día siguiente de nuestro curso. La Inteligencia Artificial va a sustituir empleos, pero el electricista que empalma el cable, ese sí va a seguir».

La construcción

«El sector de la construcción no es atractivo». Manuel Álvarez reconoce que las tasas de matrícula son muy bajas en la puestos del sector de la construcción, que con la crisis económica de 2008 sufrió demasiado y hoy «tienen un problema; el sector no es atractivo». Y hay que trabajar para cambiar esa percepción. Diferente es el caso de los mecánicos, a los que les pasa lo que a los electricistas. «Quien tiene un mecánico, tiene un tesoro», afirma, rotundo.

Aire comprimido

«Para final de año tendremos la turbina». El proyecto de la planta piloto de aire comprimido es la apuesta de la Fundación Santa Bárbara para desarrollar la tecnología del almacenamiento de energía. Adjudicada la turbina «para final de año la tendremos», afirma Álvarez. La Fundación ya ha recibido el proyecto de ingeniería de 700 páginas para una planta con 80 kilowatios y capaz de almacenar 150 metros cúbicos. «Nuestra idea no es conectarnos a la red pública», recuerda. Y añade que «necesitamos almacenar energía renovable y este tipo de instalaciones vienen a dar estabilidad a la red. Si tuviéramos un número de plantas como esta con un montó de kilowatios, tendríamos una red más estable».

Transición justa

«No ha habido mucha transición y no es justa». El director de la fundación dependiente de la Junta de Castilla y León volvió a lamentar la forma en la que se aplican los planes de Transición Justa por parte del Gobierno central. Los fondos, afirma, «son el último tren que va a pasar» y hay «muchos proyectos que serán útiles». Pero en general, en el Bierzo «tenemos la mochila vacía y no se han hecho bien las cosas». También advierte a los bercianos que no deben esperar que vengan resolver sus problemas desde fuera. «La papeleta no nos la va a solucionar nadie. Tenemos que solucionarla nosotros. Los mimbres son muy buenos, pero nos falta ponernos a hacer el cesto».

Parques eólicos

«Hay que hacer las cosas con sentido común». El director de la Fundación Santa Bárbara reconoció que el alud de proyectos eólicos en zonas de impacto ambiental ha sido excesivo y «muchos promotores no tienen ni idea de donde está el Bierzo".