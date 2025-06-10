Incibe formará en ciberseguridad a estudiantes, educadores y familias de Cacabelos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

E Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), en colaboración con el Ayuntamiento de Cacabelos, impartirá durante el jueves, día 12 de junio, una serie de formaciones en torno a la utilización segura de Internet, destinadas a los alumnos y alumnas de los colegios del municipio, a los educadores y a sus familias.

La actividad dirigida a los escolares se realizará en horario lectivo en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Virgen de la Quinta Angustia y en el Colegio Rural Agrupado (CRA) de Quilós, adaptada a los diferentes grupos de edad. Asimismo, está previsto que se realice en el IES Bergidum Flavium.

La sesión “Uso seguro y responsable de Internet” cuenta con el objetivo de preparar a los estudiantes para los primeros contactos con otras personas a través de la Red, así como para presentarles los posibles riesgos que pueden encontrarse, ofreciéndoles recursos para afrontarlos.

En cuanto a la orientación destinada a los adultos se impartirá a las 16.00 horas en el Museo Arqueológico de Cacabelos. La sesión, titulada “Protege a tus hijos/as en Internet”, es abierta al público y formará sobre los diferentes riesgos de las nuevas tecnologías e Internet, así como a detectar tempranamente y resolver un incidente en línea. Durante la jornada también se facilitarán herramientas para que desempeñen una mediación parental activa en lo relativo al uso seguro y responsable de Internet.