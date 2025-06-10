Aquí no hay playa, pero en Ponferrada se la inventan

Arena, hamacas y sombrillas. Y si no hay playa, en Ponferrada se la inventan. Es la propuesta que por segundo año consecutivo ha diseñado la asociación de comerciantes El Centro Mola y la Concejalía de Comercio para instalar una playa urbana en la calle La Paz y repartir hasta dos mil euros en premios.

No hay playa en Ponferrada, no. Ni siquiera fluvial. Y por eso la calle La Paz volverá a ser el escenario donde la ciudad reciba al verano en una convocatoria diseñada para revitalizar el comercio local y darle vida al centro urbano.

Será a partir de las 19.00 horas del viernes cuando comience la fiesta, aunque la inauguración no tendrá lugar hasta las 20.00 horas. Y a las 21.00 horas habrá una sesión de photocall con suelta de confeti y mil euros en regalos. Con los tickets de compras efectuadas en los comercios asociados del 9 al 14 de junio también se podrán obtener tarjetas de 'rasca y gana' con otros mil euros en descuentos.

Habrá, además, otros tres puntos con música y cinco lugares de tómbolas y juegos donde obtener consumiciones gratuitas en la hostelería asociada, según informaron el concejal de Comercio, David Pacios, y los responsables de El Centro Mola que dirige Iván Rodríguez y agrupa a 90 comercios.

Por otra parte, Pacios lamentó los cierres anunciados de una de las tiendas de Inditex y de la oficina del Banco de Santander en la calle Ancha, aunque aseguró que, en compensación, en las últimas semanas han abierto "seis o siete comercios" en la ciudad. "A rey muerto, rey puesto", resumió. Respecto al cierre de entidades bancarias, el concejal reconoció que en parte "depende de nosotros que eso suceda" y haciendo autocrítica aseguró que "podríamos haber hecho un poco más de fuerza" para evitarlo, como ocurrió en Flores del Sil.

Pacios, además, está deseando dar explicaciones en el pleno extraordinario que ha forzado la oposición socialista para abordar la polémica de las tasas del mercadillo. El edil recordó que la sesión se emitirá on line en directo y cualquier ciudadano podrá verle libre de otras "interpretaciones" de los datos que ofrezca. El pleno será, posiblemente, la semana que viene.