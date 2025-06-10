La música vuelve el sábado a La Térmica Cultural con el dúo de Alberto & García

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La música se vuelve a apoderar de La Térmica Cultural de Ponferrada a partir de este sábado 14, dentro del programa Dinamiz-ARTj, a las 20.00 horas se subirán al escenario Alberto & García con «Barro». Se trata de una banda de amplio recorrido, con raíz en el folclore latinoamericano, el pop-rock clásico, la electrónica y los textos en castellano que presenta en directo de su sexto disco de estudio en esta actuación es gratuita.

En el marco de la exposición «Templo de Transformación de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía» habrá una variedad de actividades que darán comienzo el hoy martes 10, de 11.00 a 14.00 horas, y el jueves 12, de 15.30 a 17.30 horas, con los Encuentros con Reme Remedios. En estas sesiones abiertas, la artista compartirá con los asistentes su proceso creativo en un ambiente íntimo y participativo.

Igualmente este miércoles, día 11 de junio, desde las 19.00 hasta las 21.00 horas llega una nueva sesión de los Talleres de meditación y creatividad, impartidos por Reme Remedios.

Por otro lado, el sábado 14 de 11.00 a 14.00 horas tendrá lugar el Taller Ecoprint con Ana Campos, destinado al público adulto.

También el sábado 14, de 12:00 a 13:00 horas, se celebra una nueva entrega de los talleres de ciencia del museo denominado «Ciencia divertida», donde se podrá experimentar, aprender y sobre todo pasar un rato divertido. Este taller supone una experiencia sensorial y científica que no te puedes perder. El precio de esta actividad es de 4 euros por persona y está pensada para público familiar, los menores de 6 años deberán acudir acompañados.

Además, el domingo 15, de 11.00 a 13.30 horas, también en el marco de esta exposición, se celebrará la segunda entrega de los talleres para familias con Enriqueta Pérez Mora. Denominada «Nacer, abrir una puerta» invita a crear una casa para nacer y está destinada al público familiar, los menores de 6 años deberán acudir acompañados a esta actividad.

Por otra parte, el sábado 14 a las 11.00 horas tendrá lugar un recorrido guiado, en esta ocasión sobre la exposición «Fuego Verde», bajo el título Entre helechos.

El objetivo es dar a conocer el origen y las características de los helechos arborescentes, las especies que dieron origen a los yacimientos de carbón en el Bierzo.