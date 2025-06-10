Ponferrada acoge un foro de debate sobre el papel del Bierzo en el Corredor Atlántico

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

El Castillo de los Templarios de Ponferrada se convierte los días 12 y 13 de junio en el punto de encuentro de expertos, administraciones, transportes y empresas que debatirán sobre el papel de Bierzo en el Corredor Atlántico. El alcalde de la ciudad, Marco Morala, junto a la concejala de Presidencia y Fondos Europeos, Lidia Coca, y Pio Ramón, miembro del Grupo Técnico de Corredores.eu han presentado esta jornada “Ponferrada. Nodo logístico del Corredor Atlántico Noreste” que organiza el Ayuntamiento de Ponferrada junto a la Alianza Europea y con la colaboración de la Junta de Castilla y León.

Marco Morala será el encargado de abrir esta cita mientras que el viernes, 13 de junio, cerrará la sesión el consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino.

Este encuentro servirá para que Ponferrada recupere su papel como nodo logístico. En este sentido, Morala precisó que se trata de “un objetivo compartido con instituciones, sociedad civil y agentes sociales”. Y es que se trata de un “objetivo no sólo político sino también con la opción de quienes impulsan las infraestructuras”, añadió. “No es solo un proyecto de una administración, es un proyecto de ciudad de la región del Bierzo. Todos juntos al servicio de la movilidad tiene que ser un revulsivo", puntualizó el regidor ponferradino.

A lo largo de dos días se pondrán sobre la mesa aspectos como el corredor Atlántico Noroeste: Monforte de Lemos-Ponferrada-León, las empresa y el transporte u la Plataforma ferroviaria aparcadero 740 de La Placa.

Por su parte, Pío Ramón indicó que a través de estas sesiones se analizará el problema de la conexión ferroviaria entre el Bierzo hacia Galicia y hacia León y “poner en relieve ese papel estratégico”.

También Ramón lamentó que a pesar de que la vía Monforte-Ponferrada-León se encuentra dentro de la red básica europea, que debería estar finalizada en el año 2030, queda mucho por hacer, especialmente en el Lazo del Manzanal, para el que se sigue esperando una solución. “Este tramo está electrificad, algo que es importante, y admite ciertas cargas, pero le faltan apartaderos, tiene que mejorar curvaturas y conseguir que los trenes puedan circular a una velocidad de 100 kilómetros por hora, ya que actualmente en algunos túneles hay que bajarla a 30 o 40”, recordó.