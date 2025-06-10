El Ponfeblino recibe la histórica locomotora Wagner
La PV9 estaba en La Térmica Cultural
La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) entregó este martes al Consorcio del Ponfeblino la histórica locomotora Wagner número 9 que hasta ahora permanecía expuesta en La Térmica Cultural.Esta locomotora servirá para el desarrollo del proyecto del tren turístico entre Villablino y Cubillos del Sil y en el acto de entrega estuvieron presentes la directora general de Ciuden, Yasodhara López; el presidente del Consorcio del Ponfeblino y alcalde de Villablino, Mario Rivas; y el director de la empresa Ferrocarril del Valle del Sil, Manuel Ramos, a cuyos talleres se traslada esta máquina, informa Ical.
“Estamos en el momento más importante, que es reactivar esas locomotoras históricas y poder poner esa vía operativa. Hoy es un día histórico, un día que quedará en el recuerdo de todos los que vemos que este proyecto puede transformar el Bierzo y Laciana", señaló Rivas. ”Deseo poder ver esta locomotora por el valle del Sil ya que la Wagner número 9 no puede tener un destino mejor”, aseguró López.