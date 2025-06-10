El Ponfeblino recibe la histórica locomotora Wagner

Publicado por Agencias Ponferrada Creado: Actualizado:

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) entregó este martes al Consorcio del Ponfeblino la histórica locomotora Wagner número 9 que hasta ahora permanecía expuesta en La Térmica Cultural.Esta locomotora servirá para el desarrollo del proyecto del tren turístico entre Villablino y Cubillos del Sil y en el acto de entrega estuvieron presentes la directora general de Ciuden, Yasodhara López; el presidente del Consorcio del Ponfeblino y alcalde de Villablino, Mario Rivas; y el director de la empresa Ferrocarril del Valle del Sil, Manuel Ramos, a cuyos talleres se traslada esta máquina, informa Ical.

“Estamos en el momento más importante, que es reactivar esas locomotoras históricas y poder poner esa vía operativa. Hoy es un día histórico, un día que quedará en el recuerdo de todos los que vemos que este proyecto puede transformar el Bierzo y Laciana", señaló Rivas. ”Deseo poder ver esta locomotora por el valle del Sil ya que la Wagner número 9 no puede tener un destino mejor”, aseguró López.