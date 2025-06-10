El PP exige a Courel que mejore los viales provinciales de Castropodame

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El grupo popular en el Ayuntamiento de Castropodame denunció este martes en una nota de prensa «el grave deterioro» de varias carreteras de titularidad provincial, como las que comunican las localidades de Villaverde de los Cestos, Matachana, Castropodame y Turienzo Castañero, «cuya conservación corresponde a la Diputación de León y presentan un estado lamentable y peligroso como consecuencia del abandono institucional».

«Nuestros vecinos sufren cada día en sus desplazamientos firmes plagados de baches, socavones y grietas, y la vegetación descontrolada que invade los arcenes, reduciendo la visibilidad y dificultando seriamente el tránsito», se quejaron. El portavoz del PP, Alfonso Pérez Núñez, entiende que todo «es fruto de la falta de mantenimiento y de inversión por parte del gobierno provincial» y se preguntó «si esta es la manera que tiene el presidente de la Diputación de luchar por los pueblos».

«Las carreteras no necesitan promesas, necesitan obras. Y las necesitan ya. Porque cada día que pasa sin intervenir se agrava el deterioro y el riesgo para los vecinos que las usan», adviertió Pérez Núñez. El PP exigió que se lleven a cabo, de manera urgente, los trabajos de limpieza y desbroce de márgenes, la mejora de todos los tramos afectados.