El Hospital de la Reina lanza su nuevo portal digital del paciente

El Hospital de la Reina ha puesto en marcha su nuevo Portal del Paciente, una herramienta digital que permitirá a todos los usuarios acceder de forma rápida, segura y cómoda a su información médica, mejorando así la comunicación con el centro y fomentando un modelo asistencial más ágil y participativo.

Este nuevo espacio digital, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, ofrece funcionalidades clave para los pacientes, como consulta de informes y documentos clínicos, acceso a resultados de analíticas, visualización de pruebas radiológicas y gestión de citas médicas.

La puesta en marcha de este sistema supone un paso adelante en la digitalización del Hospital de la Reina y responde a la necesidad creciente de ofrecer servicios sanitarios más eficientes, accesibles y personalizados.

“Queremos que nuestros pacientes se sientan acompañados en todo momento. Este portal es una extensión digital de nuestro compromiso con su bienestar. Ahora, podrán consultar sus pruebas, informes o citas sin necesidad de desplazarse al centro”, afirma el gerente del hospital, Félix Rapún.

El Portal del Paciente se presenta con un diseño claro e intuitivo, pensado especialmente para garantizar la facilidad de uso a personas de todas las edades. Además, cuenta con las máximas garantías de seguridad y protección de datos personales, cumpliendo con la normativa vigente.

El acceso al portal se realiza desde la web oficial del Hospital de la Reina o directamente a través de la actual aplicación del Hospital de la Reina en su apartado “MiPortal”, donde el usuario debe identificarse con su email y contraseña persona.

Esta nueva herramienta tiene ventajas como evitar desplazamientos innecesarios al centro, acceso a inmediato a los resultados y una mejor comunicación con el equipo médico

Con esta iniciativa, el Hospital de la Reina refuerza su apuesta por la innovación tecnológica aplicada a la salud y se alinea con los estándares de calidad asistencial más avanzados del sistema sanitario.