El Hospital de la Reina lanza su nuevo portal digital del paciente
La puesta en marcha de este sistema, accesible desde cualquier dispositivo, supone un paso adelante en la digitalización del centro hospitalario de Ponferrada
El Hospital de la Reina ha puesto en marcha su nuevo Portal del Paciente, una herramienta digital que permitirá a todos los usuarios acceder de forma rápida, segura y cómoda a su información médica, mejorando así la comunicación con el centro y fomentando un modelo asistencial más ágil y participativo.
Este nuevo espacio digital, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, ofrece funcionalidades clave para los pacientes, como consulta de informes y documentos clínicos, acceso a resultados de analíticas, visualización de pruebas radiológicas y gestión de citas médicas.
La puesta en marcha de este sistema supone un paso adelante en la digitalización del Hospital de la Reina y responde a la necesidad creciente de ofrecer servicios sanitarios más eficientes, accesibles y personalizados.
“Queremos que nuestros pacientes se sientan acompañados en todo momento. Este portal es una extensión digital de nuestro compromiso con su bienestar. Ahora, podrán consultar sus pruebas, informes o citas sin necesidad de desplazarse al centro”, afirma el gerente del hospital, Félix Rapún.
El Portal del Paciente se presenta con un diseño claro e intuitivo, pensado especialmente para garantizar la facilidad de uso a personas de todas las edades. Además, cuenta con las máximas garantías de seguridad y protección de datos personales, cumpliendo con la normativa vigente.
El acceso al portal se realiza desde la web oficial del Hospital de la Reina o directamente a través de la actual aplicación del Hospital de la Reina en su apartado “MiPortal”, donde el usuario debe identificarse con su email y contraseña persona.
Esta nueva herramienta tiene ventajas como evitar desplazamientos innecesarios al centro, acceso a inmediato a los resultados y una mejor comunicación con el equipo médico
Con esta iniciativa, el Hospital de la Reina refuerza su apuesta por la innovación tecnológica aplicada a la salud y se alinea con los estándares de calidad asistencial más avanzados del sistema sanitario.