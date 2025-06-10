Camponaraya celebra los días 21 y 22 la II Feria de Antigüedades

Publicado por M. C. Canedo Camponaraya Creado: Actualizado:

Camponaraya celebrará, los días 21 y 22 de junio, su segunda Feria de Antigüedades y Coleccionismo con la participación de cerca de una treintena de expositores, coleccionistas de Alicante, Castilla y León, Asturias y Galicia.

El objetivo es ofrecer un certamen diferente y divertido según defiende su organizador, y responsable de la asociación de anticuarios El Desván, Paco Blanco. De hecho, a lo largo de ese fin de semana, en el recinto ferial de Camponaraya, los visitantes podrán encontrar todo tipo de objetos, muebles, libros, joyas y piezas únicas, con entrada gratuita. Paco Blanco aseguró, ayer, en la presentación del certamen que esperan repetir el éxito de público y ventas del año pasado. «Siendo una localidad pequeña, los expositores quedaron muy sorprendido por el público y las ventas.

También el público se sorprendió por la gran variedad de esta feria». Y es que, según recuerda Blanco, la feria abarca todos los campos del coleccionismos desde objetos del siglo XVI o XVII a piezas de hace apenas treinta años que pueden evocar recuerdos de la niñez para muchos visitantes.

Ayer, en la presentación de esta segunda edición de la feria, la concejala Yoana Franco, reiteró la apuesta del Ayuntamiento de Camponaraya por este tipo de eventos. Por su parte, el representante de El Desván, Paco Blanco, adelantaba que no será un «mercadillo» al uso y asegura que los coleccionistas harán una selección de productos.

A través de esta feria, el Ayuntamiento de Camponaya persigue dinamizar el recinto con un calendario de ferias a lo largo del año, tanto para vecinos como para visitantes.