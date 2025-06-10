Negocian el nuevo convenio del sector
CCOO dice que la patronal pizarrera recorta derechos
CCOO denunció que la patronal pizarrera presente recortar los derechos de los trabajadores en el nuevo convenio colectivo, algo que el sindicato rechaza a la vez que exige que se escuchen sus peticiones en la negociación. Así lo dijo el sindicato tras la última reunión negociadora del convenio colectivo de la pizarra de Castilla y León, donde, según asegura CCOO, la parte empresarial pretende retrasar el complemento salarial en casos de incapacidad temporal y solo se centra en hablar de absentismo laboral de los trabajadores. «Habla de absentismo laboral, que no es otra cosa que el derecho a la Incapacidad Temporal, cuando uno está enfermo», denunció el responsable del sector pizarrero de CCOO León, Felipe Fernández. «En la Incapacidad Temporal plantea condicionar el complemento a concesiones por parte de la representación social. En accidentes laborales propone pagar solo el complemento hasta alcanzar 100% únicamente después del día 20, eliminando el complemento los días anteriores como hasta ahora».