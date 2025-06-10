CCOO dice que la patronal pizarrera recorta derechos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

CCOO denunció que la patronal pizarrera presente recortar los derechos de los trabajadores en el nuevo convenio colectivo, algo que el sindicato rechaza a la vez que exige que se escuchen sus peticiones en la negociación. Así lo dijo el sindicato tras la última reunión negociadora del convenio colectivo de la pizarra de Castilla y León, donde, según asegura CCOO, la parte empresarial pretende retrasar el complemento salarial en casos de incapacidad temporal y solo se centra en hablar de absentismo laboral de los trabajadores. «Habla de absentismo laboral, que no es otra cosa que el derecho a la Incapacidad Temporal, cuando uno está enfermo», denunció el responsable del sector pizarrero de CCOO León, Felipe Fernández. «En la Incapacidad Temporal plantea condicionar el complemento a concesiones por parte de la representación social. En accidentes laborales propone pagar solo el complemento hasta alcanzar 100% únicamente después del día 20, eliminando el complemento los días anteriores como hasta ahora».