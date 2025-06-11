Mejoran la carretera de Cacabelos a Arganza con dos millones de euros

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Diputación de León finalizó las obras en la carretera que une los ayuntamientos de Cacabelos y Arganza, una vía de casi cinco kilómetros de longitud que se encontraba en pésimas condiciones y en la que la institución provincial ha invertido casi dos millones de euros. El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y el vicepresidente y diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, recepcionaron hoy la obra, acompañados por los alcaldes de ambos municipios, Irene González, de Cacabelos, y Javier Ovalle de Arganza.

«Hemos mejorado mucho lo que era la carretera, a conocemos y sabemos la mejora que supone», dijo Courel, quien destacó que la inversión ha sido de casi 1,7 millones de euros, a lo que hay que sumar el proyecto y la dirección de obra, por lo que asciende casi a dos millones.En los primeros dos kilómetros el ancho de la carretera se incrementó de 5,5 a 7,5 metros, mientras que en el resto la anchura actual llega a los 6,5 metros. También se ha renovado todo el firme. «Se trata de una de las principales actuaciones que hemos acometido. Hay que recordar que la red provincial tiene más de 3.300 kilómetros de longitud. Seguro que será satisfactoria, pero seguimos trabajando. Siempre pedimos que se tenga paciencia, vamos actuando y haciendo, como en este caso», añadió el presidente.

Aller insistió en que esta intervención forma parte de la apuesta de la Diputación por el medio rural. «Es una carretera de casi 2 millones de euros porque apostamos por el medio rural. En unos sitios tendremos que hacer carreteras nuevas y en otras parcheados. Esta es una obra muy importante. Vamos a recepcionar la obra y escuchar a los vecinos, teniendo en cuenta que todo se ha hecho pensando en la seguridad». La regidora de Cacabelos agradeció a la Diputación por esta intervención. «Es una de las vías principales del municipio y necesitaba esta mejora, el ensanche y mejora del firme. Agradecer a la Diputación y al equipo anterior», señaló. Mientras el alcalde de Arganza reconoció que ha sido una obra complicada, ya que en el tramo que va hasta su municipio ha sido necesario construir varios puentes. »Ha quedado muy bien. Esperemos que se siga actuando en San Juan de la Mata y desde Arganza a Canedo porque allí está el Palacio de Canedo, que en diciembre recibió 15.000 visitas y hace falta mejorar ese acceso», concluyó.