La iglesia de Compostilla contará con una réplica de la Virgen Nuestra Señora del Refugio

La iglesia de Compostila de Ponferrada contará con una réplica en 3D de la Nuestra Señora del Refugio que se podrá ver en la portada principal, colocada con un cristal en su interior. El concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso, junto al representante de la Diócesis de Astorga, Víctor Murias, el arqueólogo Marcos Onésimo Muñoz y el párroco de Fuentesnuevas, Pedro Andrés Fernández, presentaron esta imagen que pone en valor el patrimonio de la ciudad y del barrio y que recupera el Ayuntamiento ponferradino.

Para Iván Alonso es una muestra más de apuesta por la recuperación para el barrio y para la ciudad de Compostilla como el centro municipal de peregrinos que se presentó esta misma semana. “Estamos ante un hito de lo que va a representar el Camino de Santiago en Ponferrada”, enfatizó.

La original se encuentra en el Museo Provincial de Orense desde finales del siglo XIX. Desde este espacio expositivo se han puesto a disposición del equipo del arqueólogo para la elaboración de este icono. Marcos Onésimo detalló que la réplica se ha creado mediante un “gemelo digital hecho en polímero con patinado” y en el rostro, se puede ver el dulzor aunque en la réplica se le ha dado un tono más claro. Agradeció también la apuesta por la “Cultura con mayúsculas por la recuperación del arte” de la Concejalía de Turismo y Patrimonio del consistorio. El presupuesto de esta réplica es de 2.400 euros.

Por su parte, Víctor Murias, cree que es una gran noticia esta labor de recuperación y que “pone en valor el patrimonio y más dignificando el Camino de Santiago”. “Recuperamos nuestra historia y la tecnología nos permite estas maravillas”, matizó. En esta misma línea, el párroco de Fuentesnuevas, cree que esta reproducción “potencia el conjunto” tanto de de a iglesia como de los jardines.

Por otro lado, Víctor Murias aprovechó la ocasión para explicar que está a la espera los que digan los técnicos del Obispado de Astorga respecto al derrumbamiento de parte de la bóveda de la iglesia de Arganza de este lunes. De hecho, confía que se pueda llevar a cabo la restauración “lo más pronto posible” para recuperar el culto pero por el momento, no hay un fecha. También indicó que se desconocen las causas del suceso.