Muchos peregrinos y grandes secretos: así es el pueblo más bonito de León para pasar el fin de semana, según Viajar

Este enclave ubicado en la comarca del Bierzo es el lugar ideal para perderse y dejarse llevar por su riqueza cultural, histórica y natural tallada por el río Burbia

Iglesia de Santiago en Villafranca del Bierzo.

Iglesia de Santiago en Villafranca del Bierzo.ANA F. BARREDO

La reputada revista de turismo Viajar ha lanzado una selección de los pueblos más bonitos de toda España donde perderse durante el fin de semana. Una exquisita muestra de lugares desconocidos con mucho encanto que merecen la pena por todos los secretos que tiene para descubrir.

En la provincia de León, se podrían recomendar una infinidad de lugares que tienen magia propia y que envuelven al visitante con sus curiosidades y rincones únicos. No obstante, para Viajar hay uno que han destacado en la región de León en su ranking anual con los lugares más bonitos en cada una de las 52 provincias.

Este es el precioso pueblo de Villafranca del Bierzo. Según la revista, este icónico enclave "guarda el sabor de las villas históricas con sus conventos, palacios y un ambiente tranquilo que invita al disfrute". Se trata de una de las paradas más queridas del Camino de Santiago, que se encuentra rodeada de viñedos, montañas y leyendas. 

Sus templos románicos y la Puerta del Perdón componen a este paraje como un refugio espiritual y donde el tiempo "discurre poco a poco, como el Burbia entre sus piedras".

Un lugar donde perderse este fin de semana y descubrir todas las maravillas que ofrece este municipio ubicado en El Bierzo.

 L. DE LA MATA

 L. DE LA MATA

 L. DE LA MATA

 L. DE LA MATA

 ANA F. BARREDO

 L. DE LA MATA

 DL

 L. DE LA MATA

 L. DE LA MATA

 L. DE LA MATA

 L. DE LA MATA

 L. DE LA MATA

 DL

 ANA F. BARREDO

 L. DE LA MATA

