Economía mueve mil millones en inversiones inducidas en la provincia

La Consejería de Economía y Hacienda movilizó, en lo que va de legislatura, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial, ICECYL, 499,5 millones de euros a 2.385 proyectos empresariales en la provincia, lo que ha generado una inversión inducida superior a los 1.000 millones de euros y la creación y/o mantenimiento de 10.047 empleos. El director general de Icecyl, Augusto Cobos Pérez, presentó este miércoles en Carracedelo las novedades en las líneas de ayudas, instrumentos financieros y apoyos al tejido empresarial que desde el Instituto se dirigen a los sectores productivos, una comparecencia en la que estuvo acompañado por el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, y del alcalde de Carracedelo, Raúl Valcarce.

Una de las novedades es la implantación del procedimiento de «costes simplificados», un modelo que se basa en la reducción de los plazos, tanto en el cobro de la ayuda como en la tramitación de justificación de gastos, para lo que se tendrá en cuenta, únicamente, la variable de horas trabajadas. Castilla y León es, con esta iniciativa, la primera Comunidad española en implantar este sistema que cuenta con el aval de la Comisión Europea.

Según los datos aportados por Cobos, en la provincia se han gestionado 366 expedientes a empresas con subvenciones por 26.398 euros y una inversión de 68.904 euros. En 2024 hubo un incremento del 65% de los expedientes respecto a 2023.