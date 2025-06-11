Coloquio en Bembibre con el experiodista de TVE Miguel Ángel García

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El que fuera corresponsal de TVE en Berlín y Lisboa y editor de La 2 Noticias y subdirector de los Servicios Informativos de la cadena pública, Miguel Ángel García, moderará este jueves a las 20.00 horas en el Teatro Benevivere el coloquio «La literatura en las Artes», dentro de la Semana Cultural de los Martes Literarios. En la mesa de diálogo estarán Gabriel Folgado, director de cine y alcalde de Torre del Bierzo, Juan José Albares, catedrático de dibujo, pintor y escultor, José María Vaquero, profesor de Historia y valores y Miguel Cabero, profesor, músico y autor del himno al peregrino.