El Campus del Bierzo celebrará cursos de verano en siete localidades de la comarca

El Campus del Bierzo de la Universidad de León celebrará siete cursos de verano en siete localidades de la comarca;Villafranca del Bierzo, Fabero, Pobladura de las Regueras, Páramo del Sil, Molinaseca, Pereda de Ancares y Ponferrada. La vicerrectora del Campus, Pilar Marqués, presentó este miércoles la oferta educativa, que tratará temáticas como el patrimonio cultural y natural del Bierzo, las redes sociales, los derechos humanos o la naturaleza. «No se trata de una experiencia formativa más, se trata de verse en un contexto de conocimiento no habitual, de conocer a otras personas, de vivir algo distinto y de dejarse inspirar», dijo Marqués», informa Ical.

Por su parte, el director de Extensión Universitaria del vicerrectorado de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, Raúl Barba, afirmó que El Bierzo es «centro neurálgico en la expansión de los cursos de la ULE» y que, este año, ya hay un centenar de inscritos en las formaciones programadas para la comarca. Barba también explicó que en esta edición se ha puesto en marcha una nueva plataforma de gestión, «más intuitiva y moderna», que permite el pago con tarjeta y la autogestión de certificados.

Villafranca acogerá el curso de ‘Patrimonio natural y cultural del Bierzo (XIII): hacia el futuro con (con)ciencia» , entre el 4 y el 6 de julio, dirigido por Carlos Fernández Rodríguez y Josefina Garrido González. En Pobladura de las Regueras (Igüeña) Álvaro Rodríguez y María Pilar Bugarín se encargarán del curso ‘Las plantas en la cosmética natural. Cultivo, elaboración de productos y experiencias empresariales», del 24 al 27 de junio. En Ponferrada se hablará de «Arte, naturaleza y bienestar: aplicaciones y experiencias en el parque escultórico del campus de Ponferrada» del 16 al 18 de julio, dirigido por Amancio González Andrés, Alfonso Fernández Manso y Gerardo Queipo De Llano.

Fabero acoge del 20 al 26 de junio el curso «Derechos humanos, bien común y futuro de un mundo sostenible», con Enrique Javier Gutiérrez y Juan Ramón Rodríguez. En Páramo del Sil, del 17 al 19 de julio, Estrella Alfaro se encarga de «Ciencia, gestión y comunidad: claves para la conservación de la naturaleza en el siglo XXI». Molinaseca acogerá el «VII Summer Course en ARS y VI workshop de investigación: ARS y salud. En-redando en Molinaseca», del 10 al 12 de julio con David Bermejo y María Cristina Martínez. Y por último el Aula de la Naturaleza de Pereda de Ancares acogerá el foro «De las Médulas a la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses: la minería aurífera romana como patrimonio cultural del Bierzo», los días 19 y 20 de junio con José Ramón Rodríguez.