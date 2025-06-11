El Ayuntamiento de Ponferrada recoge el Sello Castilla y León Solidaria

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La concejal de Interculturalidad, Diversidad y Solidaridad del Ayuntamiento de Ponferrada, Ivelisse Martínez, ha participado en la presentación del sello «Castilla y León Solidaria», un nuevo respaldo público de la Junta de Castilla y León que certifica la implicación ética y responsable de las entidades públicas y privadas en la Cooperación al Desarrollo internacional.

Por ser una de las primeras entidades colaboradoras de este programa, el Ayuntamiento de Ponferrada ha sido reconocido por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, con el sello «Castilla y León Solidaria».