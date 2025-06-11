El PP de Fabero denuncia «el abandono» de los espacios públicos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El PP de Fabero denuncia que el abandono de los espacios públicos en la localidad «es una imagen que habla por sí sola». La formación asegura que «apunto de comenzar el verano, los espacios públicos de Fabero presentan una imagen desoladora». Por ello, desde el grupo popular municipal insiste, en un comunicado, en la denuncia «por el abandono y la falta de mantenimiento de unas instalaciones municipales que deberían estar en condiciones mínimamente dignas a lo largo de todo el año y en las seis localidades que componen nuestro municipio».

El PP explica que la playa fluvial de Bárcena es «el ejemplo más evidente de esta dejadez». «Apenas ha pasado un año desde que se invirtió dinero público en su adecuación, y hoy son los propios vecinos quienes se ven obligados a limpiar la zona ante la inacción del equipo de gobierno. Es una auténtica pena que el esfuerzo económico realizado se desperdicie por una evidente falta de mantenimiento», lamentó el portavoz popular en el Ayuntamiento, Diego Álvarez.

Por otra parte, los populares advierten también sobre el mal estado de los contenedores de basura, «cuyo olor se vuelve cada vez más insoportable» y que, según denuncian, presentan una creciente presencia de insectos y suciedad.