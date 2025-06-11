Prieto: «Borrenes tiene abierta la puerta de la Fundación Las Médulas»

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El director general de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Prieto, aprovechó su presencia en La Médulas para firmar un protocolo de actuación con el Colegio de Arquitectos de León en la Casa del Parque y presidir la reunión de la directiva del patronato de la Fundación que gestiona el paraje para invitar, una vez más, al Ayuntamiento de Borrenes a regresar a la entidad y caminar hacia una gestión única de la zona declarada Patrimonio de la Humanidad. «El objetivo de la Fundación Las Médulas no es otro que trabajar para que todo el paraje tenga una gestión unificada, coordinada al menos», afirmó.

Prieto reconoció que no hay contactos a la vista con el alcalde de Borrenes, Eduardo Prada, cuyo ayuntamiento gestiona por separado las entradas a la galería de Orellán y el aparcamiento de la zona, pero insistió en que esperan que vuelva a integrarse. «Borrenes sabe que la puerta para integrarse en la fundación siempre está abierta» afirmó. «Todos los miembros estamos de acuerdo en cuál debe ser el modelo para gestionar y lo que esperamos es que Borrenes llama a la puerta otra vez, consciente de que no está enfocando su gestión de la forma en la que nosotros pensamos que tiene que ser». En la reunión del patronato, no faltaron representantes de Carucedo, Priaranza y Puente Domingo Flórez, el presidente del Consejo del Bierzo, el delegado territorial de la Junta, representantes de la Uned y del Instituto de Estudios bercianos, además de la gerente de Las Médulas, Marián Revuelta.

Aprobadas las cuentas del último ejercicio por la Junta de Gobierno de la entidad, el plan de actuaciones del pasado año de la Fundación Las Médulas se ha cumplido «con un alto grado de satisfacción», aseguró Prieto, que cifró en 30.000 euros el superávit. Unos fondos que servirán para que la Junta cofinancie actuaciones del programa ‘A Roma’ de gestión territorial del patrimonio en este año, en el que colaboran otras entidades. Prieto insistió en que la fundación «lidera todos los proyectos de investigación del patrimonio romano en Castilla y León» y felicitó a la entidad.

La decana del Colegio de Arquitectos de León (Coal), Eva Testa, se desplazó a la Casa del Parque para la firma del convenio de colaboración. «El patrimonio del Bierzo es muy rico y dentro del ámbito del Coal tenemos delegación en Ponferrada y queremos ayudar a que esto se conozca. Qué mejor manera que establecer este marco. Un convenio abierto para realizar actividades o promover jornadas divulgativas». Testa reconoció que todavía no hay prevista ninguna actividad conjunta con la Fundación Las Médulas. Pero la delegación del Colegio Oficial de Arquitectos en Ponferrada «es muy activa y llevan tiempo trabajando con diferentes instituciones del Bierzo para promover la cultura y toda la gastronomía, la etnografía y el patrimonio, que merece la pena exportar».

Prieto agradeció la iniciativa del Colegio Oficial de Arquitectos, que tuvo la idea de colaborar. «Todo el mundo que se acerca a la Fundación Las Médulas para ayudar es bienvenido y un protocolo como el que vamos a firmar nos ayuda a todos, a una institución como la fundación, a un territorio y a un colectivo como el Colegio de Arquitectos»

