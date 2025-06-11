Ponferrada formará a mano de obra para el sector de la construcción

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada creará una Comisión Especial de Empleo y Formación para formar la mano de obra que necesita el sector de la construcción. Así lo puso hoy de manifiesto el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, tras la Asamblea General de la Asociación Leonesa de Edificación y Obra Pública (ALEOP), integrada en la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) celebrada en la sede berciana. «Hay un problema de empleo para atender las obras con la agilidad», precisó Morala. Sería una comisión especial de formación y empleo en el marco de la Mesa del Diálogo Social del Ayuntamiento para formar la mano de obra que necesita el sector. Para Javier Morán, presidente de Fele Bierzo, la comisión serviría para incorporar al mundo laboral a todas esas personas que se puedan formar.

En otros asuntos, el regidor explicó que gracias al apoyo de la Junta de Castilla y León se está ultimando el borrador de presupuestos municipales que incluirá una partida de inversiones de obras y avanzó que, esta misma semana se dará a conocer ese borrador a los grupos de el la oposición.

Por otro lado, el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Ponferrada se plantea la posibilidad de externalizar ciertos servicios municipales para agilizar los trámites para otorgar las licencias de obra. Serviría para «prestar un servicio público de calidad con rapidez y eficacia al ciudadano», subrayó. «Voluntad política podría haber pero presupuesto no tenemos y para ello necesitamos una mayoría suficiente por parte de la corporación municipal, que tampoco contamos», añadió Morala.

La Asamblea sirvió para para hacer balance del año y avanzar los nuevos proyectos. En este acto, los asociados de ALEOP ha hecho un repaso a las diferentes actividades realizadas durante el año. ALEOP apunta a que la burocracia y la lentitud en las tramitaciones urbanísticas.